НАСА раздаст ученым запас лунного грунта
Планетолог из Центра космических полетов Национального аэрокосмического агентства США (НАСА) имени Джонсона в Хьюстоне Райан Цайглер заявил, что возглавляемая им лаборатория раздаст исследователям образцы лунного грунта.
Образцы породы с Луны — реголита — впервые были доставлены на нашу планету в результате экспедиции американских астронавтов «Аполлон-11» в июле 1969 года. Соответственно, раздача образцов лунного грунта для исследований совпадает с 50-летием пресловутого полета на естественный спутник Земли. По данным НАСА, тогда было доставлено 382 килограмма породы.
Ожидается, что в 2020 году образцы реголита распределят между девятью группами ученых, сообщает Associated Press.
Напомним, в 2018 году на торги в США выставили образцы лунного грунта, доставленные на Землю в 1970 году советской автоматической межпланетной станцией «Луна-16».
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