Новые детские площадки появятся в пойме реки Яузы
На северо-востоке Москвы в рамках благоустройства и озеленения поймы реки Яузы вдоль улицы Заповедной идет установка новых детских площадок. Как сообщает пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы, работы завершатся до конца года.
— До благоустройства на территории парка было три детских площадки, — напомнили в пресс-службе ведомства. — Большая часть оборудования на них находилась в неудовлетворительном состоянии и не отвечала современным требованиям и нормам безопасности.
В рамках благоустройства старое оборудование заменят, а то, что можно, отремонтируют. Кроме того, в парке дополнительно установят еще три детские площадки.
— В итоге на территории парка будет обустроено шесть игровых зон, рассчитанных на разные возрасты и интересы, — подчеркнули в пресс-службе.
Самая большая детская площадка, уточняет агентство «Москва», будет около храма Покрова Пресвятой Богородицы в Медведкове. Еще одна площадка появится у Ледового дворца, две оборудуют в районе «Певческого поля» и по одной — у хоккейной коробки и у храма.
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