Четыре новых электродепо построят для столичного метро в ближайшие 5 лет
До конца 2023 года построят четыре новых электродепо для столичного метро.
— Это депо «Столбово», «Южное», «Троицкое» и электродепо для обслуживания Большой кольцевой линии, — уточнил глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.
Кроме того, запланирована реконструкция депо «Сокол».
— Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что современные электродепо — это не просто небольшие сооружения, а настоящие заводы, на которых монтируется современное оборудование, работают тысячи людей, инженеров, механиков, слесарей и машинистов, — сказал Бочкарев.
Сейчас, сообщает агентство «Москва», в столичном метро работает 20 электродепо. А в июне 2019 года завершился первый этап строительства электродепо «Руднево». Здесь будут обслуживать и ремонтировать поезда Некрасовской линии.
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