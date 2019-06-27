Два этапа чемпионата России по кольцевым автогонкам пройдут в Подмосковье

• 12:31 • 27 июня 2019
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Московскую область представляет пилот Андрей Масленников
Фото: Минспорт МО
На трассах Московской области проведут два этапа чемпионата России по кольцевым автогонкам. В соревнованиях примут участие лучшие российские и зарубежные спортсмены, сообщает «Радио 1».
Пятый этап гоночной серии пройдет в Верхнем Мячкове с 3 по 4 августа. Шестой этап состоится на трассе в Волоколамском районе.
Подмосковье на соревнованиях представит пилот Андрей Масленников. Ему удалось одержать победу на третьем этапе серии.
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