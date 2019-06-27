Пять DDoS-атак было совершено при проведении прямой линии с Путиным
При проведении прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня было зафиксировано пять DDoS-атак.
Об этом рассказал заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.
— Да, действительно, в этом году мы столкнулись с проведением согласованных пяти DDoS-атак на различные ресурсы, участвующие в освещении прямой линии президента РФ, — сообщил Мурашов.
Он отметил, что одна атака была направлена на информационные ресурсы ВГТРК, а остальные — на вывод из строя систем коммуникации россиян с президентом.
Также, замдиректора НКЦКИ заявил, что у России большой опыт отражения подобных атак. По его словам, попытки вмешательства никак повлияли на качество проведения прямой линии с Владимиром Путиным, пишет ТАСС.
DDoS-атака — это хакерская атака на вычислительную систему. Ее цель — довести систему до отказа. Делается это, чтобы пользователи не могли получить доступ к предоставляемым системным ресурсам.
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