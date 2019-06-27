Студенты столичных вузов пройдут практику в строительных компаниях Москвы
Более 600 студентов московских вузов пройдут производственную практику в столичных строительных компаниях. В основном это третьекурсники Московского государственного строительного университета и Российского университета транспорта.
— Город продолжает оказывать содействие будущим молодым специалистам отрасли, — сказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Левкин. — Взаимодействуя с профильными вузами и строительными компаниями города, мы ежегодно обеспечиваем студентов производственной практикой.
По его словам, практика длится один месяц. Ребята выйдут на производство с 1 июля. Как уточняет агентство «Москва», студенты будут задействованы в инженерно-технических направлениях работы.
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