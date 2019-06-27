Госдума приняла закон о «билетной мафии»
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон о «билетной мафии», который предусматривает меры по ограничению билетных спекуляций.
По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, перекупщики перепродают билеты по цене в три раза дороже и обирают граждан. Они возвращают театру непроданные билеты и получают полную стоимость.
Вячеслав Володин сообщает, что от действий «билетной мафии» страдают зрители и театры. Согласно документу, культурные организации и физические лица обязаны предоставлять посетителям информацию о ценах на билеты, о лицах, осуществляющих продажу, и другие данные.
Минкультуры России наделяется полномочием по утверждению формы билета, а бизнесмены получают право самостоятельно устанавливать элементы оформления абонементов и экскурсионных путевок.
В случае принятия закон должен вступить в силу 1 сентября 2019 года, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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