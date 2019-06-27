Депутат: Покинувшие сессию ПАСЕ из-за России страны покапризничают и вернутся
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков считает, что странам, покинувшим сессию ПАСЕ, придется смириться с возвращением России в организацию.
Делегации семи стран покинули сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы 27 июня в знак протеста против восстановления прав российской делегации.
Против возвращения России выступили Украина, Грузия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Словакия, сообщает RNS.
Депутат Евгений Примаков считает, что скоро эти страны поймут, что без России работа ПАСЕ невозможна.
— Я думаю, они покапризничают и вернутся. Им просто необходимо смириться с неизбежным. ПАСЕ без России не может эффективно работать, — отметил он в комментарии Nation News.
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