Андрей Каряка оценил игру на чемпионате мира по футболу среди артистов
Бывший игрок главной сборной России Андрей Каряка поделился впечатлениями от участия в чемпионате мира по футболу среди артистов.
В финальном матче приняли участие сборные России и Аргентины. Основное время завершилось ничейным счетом, но по серии пенальти победа осталась за россиянами. Решающий мяч забил участник «Квартета И» Ростислав Хаит.
В игре принимали участие и бывшие профессионалы. Андрей Каряка сообщил, что специально не тренировался с командой и подключился перед самым чемпионатом мира.
— Хотя поддерживаю форму в ЛФЛ и в «Лужниках» бегаю с приятелями по будням, но играть было очень непросто. Пришлось попотеть, — сказал Каряка в комментарии argumenti.ru.
Он отметил, что одержать победу команде помог отличный настрой на игру.
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