Москва простилась с актрисой Аллой Покровской

Сегодня в Московском художественном театре имени А.П. Чехова проводили в последний путь народную артистку РСФСР, профессора и театрального режиссера Аллу Покровскую, которая скончалась 25 июня. Здесь собрались около трехсот человек - близкие, друзья, коллеги, ученики и почитатели таланта.

Траурную церемонию вел Игорь Золотовицкий. Он зачитал телеграмму от Дмитрия Медведева, который назвал уход Аллы Покровской невосполнимой утратой. Затем выступили все желающие почтить память актрисы. А тем временем на экране проецировались сцены из ее спектаклей и личные фотографии.

Для Лии Ахеджаковой Алла Покровская была очень близким человеком

Одним из первых пришел актер и режиссер, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков. В 1987 году он играл с Покровской в телеспектакле Табакова «Кресло» и до сих пор считает ее несравненной актрисой.

- Самое важное, что она внедряла в нас с яростью, - это то, что мы должны служить театру, где главное - искусство большой правды. Только так мы можем существовать в профессии, - отметил он.

Кроме того, Машков назвал ее своим учителем и поблагодарил за совместную работу:

- Мне повезло быть в ваших талантливых руках. Вы с нами всегда!

Самым эмоциональным стало выступление Лии Ахеджаковой. Она, как представительница комедийного жанра, посетовала, что теперь ей некому позвонить среди ночи.

Режиссер Кирилл Серебренников назвал Аллу Покровскую боевой подругой

- Помню, смотрю я «Анатомию протеста» и звоню Аллочке. Спрашиваю: «Ты видела этот ужас? Смотришь?» «Уже нет», - отвечала она, - вспомнила коллега по цеху.

Она рассказала и несколько смешных случаев, произошедших на совместных гастролях:

- Как-то раз утром ко мне прибегает Аллочка со словами:«Мне приснился сон, что я кормлю Мишу (актер Михаил Ефремов, сын Аллы Покровской и Олега Ефремова - прим. «ВМ») грудью, а он вдруг смотрит на меня и говорит взрослым мужским голосом: «Я невыездной».

Это немного разрядило траурную обстановку - все собравшиеся на прощании засмеялись.

Режиссер Кирилл Себеренников был краток и заявил лишь, что для него Алла Покровская - боевая подруга.

Гроб традиционно провожали аплодисментами. Во время панихиды моросил мелкий дождь, который будто бы тоже оплакивал актрису. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

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