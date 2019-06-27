Салтыкова рассказала о своих вредных привычках
На днях Ирина Салтыкова стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».
Ведущая обратила внимание на то, что певица хорошо выглядит, и отметила, что ей совсем не дашь 53 года. После комплимента Довлатова поинтересовалась у Салтыковой, какие секреты нужно знать, чтобы быть в такой же хорошей форме.
Певица не стала лукавить и заявила, что ее образ жизни не является примером для подражания.
Она пожаловалась на то, что ей не всегда удается высыпаться, хотя сон — важное условие свежего внешнего вида. Салтыкова рассказала, что обычно ложится около двух часов ночи.
Зато перед сном она гуляет на свежем воздухе, чтобы порелаксировать и восстановить внутреннее равновесие.
Звезда поделилась еще одним способом борьбы с усталостью — читать художественную литературу. Чтение хороших книг она считает лучшей терапией общего самочувствия.
Также Салтыкова сказала, что является противницей «чудотворных» инъекций.
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Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official)
Вместо этого певица предпочитает домашний уход в виде масок и массажей.
Помимо этого, знаменитость призналась, что иногда позволяет себе выпить, а также время от времени курит. От этих вредных привычек она мечтает избавиться. Об этом сообщает издание «Дни 24».
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