Захватчик обнаглел

Ну разве не встречали вы таких людей, абсолютно равнодушных к чаяниям других, не идущих, а прущих своей дорогой? Наверняка встречали. Вот и борщевик таков.

В этом году наглецу практически повсеместно объявили войну. В Подмосковье встречаются его пожелтевшие делянки, сдавшиеся-таки напору химикатов, полегшие под ударами топоров. Спасибо тем, кто вышел на тропу войны, поняв, что победить опасного, даже хищного врага можно лишь вместе.

Неравнодушные люди оказали наглецу сопротивление, но он сдаваться не намерен: теперь его ростки встречаются и в центре Москвы. Прилетели ли они с почвой, принесли ли их птицы — не так важно. Но оборону придется держать.

Как? Неравнодушием. Нет способа лучше. И, конечно, прохожие не обязаны корчевать захватчика самостоятельно, но сообщить о том, что наглец замечен там-то и там-то, — нужно. Понятно, что у озеленителей и так много дел, но тут — почти военная опасность. И отступать некуда. Так что не проходите мимо! Если вы, конечно, сами не борщевик...

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