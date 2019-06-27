Буквы помним, но скоро забудем

Москва больше не читает.

Утверждение, конечно, не касается каждого горожанина в отдельности. В метро, бывает, увидишь, как кто-нибудь время в пути коротает с книжкой (и не всегда электронной), пенсионеры в парке часто отдыхают, перелистывая страницы, но тренд-то, тренд. Неприятный тренд, пугающий.

Могу доказать. Согласно данным социологического опроса, проведенного одним независимым агентством, которое решило составить рейтинг самых читающих городов страны, столица (как мегаполис, жители которого любят чтение) сдулась, не войдя даже в первую тройку. Москва в «читающем» списке разместилась на шестой строчке, пропустив вперед (в порядке убывания) Томск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Хотя бы в хвосте не плетемся, не так обидно. Всего по строчкам рейтинга социологи распределили 24 российских города, закрывает список Махачкала.

А ведь было время... Всего-то два года назад, в 2017-м, то же агентство проводило аналогичный опрос, результаты были не в пример нынешним. Российская столица тогда в «читающем» рейтинге заняла верхнюю позицию. За ней разместились Новосибирск и Нижний Новгород. Что тут скажешь? Сибиряки-здоровяки показывают класс. Лидер сегодняшнего топа — закаленный Томск — за два года «уделал» вальяжную и модную столицу, перебравшись с 18 места на первое. Ну и Новосибирск крепко-накрепко угнездился на второй строчке. Не сдвинуть.

Многим придется заново учить буквы Фото: Игорь Ивандиков, «Вечерняя Москва»

В том же 2017 году, кстати, компетентное жюри специального всероссийского конкурса тоже признало Москву самым читающим регионом в стране. Об этом, помнится, с гордостью отчитывался руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский. Оценивались, как тогда писали в прессе, масштабы развития культуры чтения: количество библиотек, их книжный фонд, культмассовые мероприятия. Короче говоря, создаваемые городом условия. Подсчитывалось, сколько книг выдали библиотеки за год. Цифра, между прочим, была красивая — 24 миллиона!

И вдруг город перестал читать. Как же так? Может быть, социологи просто посмотрели на читающую Москву с другой стороны? Не с точки зрения централизованного внедрения в массы любви к печатному слову, а с позиции обычного читательского интереса. А он, если дальше так пойдет, скоро будет ограничиваться беглым просмотром постов в соцсетях и чтением рекламных вывесок. Помните «читал пейджер, много думал»? Не хотелось бы снова туда. А пока Москва еще почитывает детективы и фантастику. На третьем месте по популярности, говорят социологи, — классическая литература.

Держимся, люди, за шестое место когтями! И да будет московский транспорт — хороший и разный. Возможно, только благодаря ему мы пока еще читаем больше махачкалинцев.

Мнение автора колонки может не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»