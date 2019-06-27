УЕФА решил не открывать дело в отношении Федерации футбола Грузии
Дисциплинарное дело в отношении Федерации футбола Грузии после выхода местных футболистов на матч в футболках с антироссийскими лозунгами открывать не будут. Об этом заявили представители пресс-службы УЕФА.
Напомним, что клубы «Локомотив» и «Рустави» вышли на поле с надписью: «Мы грузины, а нашу страну оккупировала Россия».
Кроме того, Федерация футбола указанной страны выложила снимки трибун с антироссийскими баннерами и подписала это лозунгом «20 процентов страны оккупированы!».
— УЕФА не станет открывать никаких дел в отношении Федерации футбола Грузии, — передает ТАСС заявление УЕФА.
Глава РФС Александр Дюков заявил, что действия спортсменов можно расценивать как провокацию.
ЕСТЬ МНЕНИЕ
Как УЕФА позволяет Грузии провокации
Колонка обозревателя «Вечерней Москвы» Никиты Камзина:
А УЕФА все равно, европейских футбольных чиновников все устраивает.
Чемпионат Грузии, полупустые трибуны, стоят футболисты в черных майках с надписью: «Я из Грузии, и моя страна оккупирована Россией». Важно, что слова были написаны на английском языке (далее...)
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