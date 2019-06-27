Вассерман оценил идею команды Зеленского перенести столицу Украины

Политический эксперт Анатолий Вассерман напомнил, что в истории Украины было немало переносов столиц, но навряд ли команда Зеленского пойдет на подобный шаг.

Депутат Вадим Рабинович 27 июня сообщил, что команда Зеленского выступила с предложением перенести столицу страны из Киева в другой город.

В какой конкретно город планируется перенести столицу — не сообщается.

Сам депутат отметил, что все происходящее на Украине больше напоминает «анекдот, но уже не смешной», передает Nation News.

Анатолий Вассерман напомнил, что город Батурин до сих называют мазепенской столицей, Харьков долгое время был столицей советской Украины.

По мнению эксперта, перенос столицы приведет к нарушениям в управлении страной.

— Если команда Зеленского этого не понимает, значит, там люди в принципе не умеющие управлять. Если же понимают, значит, они просто поднимают очередную порцию рекламного шума, вовсе не собираясь всерьез исполнять то, что говорят, — отметил Вассерман в комментарии ФАН.

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