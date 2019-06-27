«Разрушитель легенд» собрал костюм Железного человека

Технический прогресс проник во все сферы нашей жизни. И почти любую техническую фантазию можно претворить в жизнь. Верное тому подтверждение — современное кино, где представлен огромный арсенал футуристических гаджетов. Итак, руки умельцев добрались до костюма Железного человека из одноименного фильма.

Реализовать проект по созданию брони известного персонажа кино и комиксов взялся не абы кто, а Адам Сэвидж, известный телезрителю по программе «Разрушители легенд». Этот человек посвятил свою жизнь инженерному делу и созданию спецэффектов, так что вполне резонно, что именно он решил воплотить знаменитую броню в жизнь.

Полную копию собрать все же не вышло, но вот повторить ряд ключевых особенностей — вполне. Внешний вид, пуленепробиваемость и возможность полета — все включено. В костюме действительно возможно оторваться от земли, несмотря на приличный вес титановых частей, которые, кстати, были распечатаны на промышленном 3D-принтере.

Однако из титана сделали только некоторые детали костюма, остальные из стекловолокна и нейлона: во-первых, чтобы обеспечить подвижность, во-вторых, титан штука не из дешевых.

Но главный вопрос в другом. Как Адаму удалось поднять тяжелый костюм над землей? Для этого к работе привлекли Ричарда Браунинга — изобретателя настоящего реактивного ранца «Дедал».

Чтобы поднять человека в воздух, используются, собственно, сам реактивный ранец с турбиной, а также две, если так можно выразиться, рукавицы, на каждой из которых тоже установлено по два двигателя. Расход топлива огромный, полной заправки хватает минут на десять.

Что интересно, создатель «Дедала» тоже был вдохновлен фильмом «Железный человек», так что сотрудничество с Адамом вполне логично.

С экранов в жизнь

Многие фантазии режиссеров фантастики инженеры пытаются воплотить в жизнь уже не первое десятилетие.

Например, летающий скейтборд из фильма «Назад в будущее». Несколько лет назад его прототип действительно создали, и он работал по принципу магнитной левитации.

В самом устройстве есть мощный проводник, создающий электромагнитное поле. Но «ездить» такая штука может только по металлическим поверхностям.

Голограммы удивляли первых зрителей «Звездных войн», тогда это казалось чудом. Сейчас эта технология отлично приспособлена для индустрии развлечений — виртуальная японская певица Мику Хатсуне таким образом дает живые концерты.

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