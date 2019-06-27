Министр обороны США заявил, что Россия еще долго будет противником Штатов
Исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер заявил, что Российская Федерация и США останутся стратегическими соперниками в долгосрочной перспективе. То же самое он сказал и о Китае.
Эспер заявил, что знает, кто является настоящим подстрекателем агрессии в Европе. По его мнению, это Россия. Исполняющий обязанности министра обороны сказал это по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО.
— РФ пытается обрести власть над своими соседями, вмешивается в суверенные демократические процессы этих стран через 30 лет после падения берлинской стены, — передает ТАСС слова Марка Эспера.
Добавим, что ранее страны Евросоюза единогласно согласились на продление экономических санкций против России.
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