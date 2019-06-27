Минэкономразвития опровергло сообщения о планах по контролю за доходами россиян
Министерство экономического развития России опровергло информацию о планах по введению контроля за доходами и расходами россиян. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.
В сообщении говорится, что Минэкономразвития не ведет разработку соответствующего законопроекта и не планирует его разработку.
— Отметим также, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках, — говорится в сообщении. Его цитирует ТАСС.
Ранее замдиректора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина сообщала, что ведомство рассматривает идею введения системного контроля доходов и расходов российских граждан для борьбы с теневой экономикой в стране.
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