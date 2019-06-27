Начальник станций «Деловой центр» и «Выставочная» рассказала о своей работе

— Марина, как вам удалось пройти путь до такой ответственной должности?

— Однажды знакомый мне предложил: «А давай-ка к нам в метро». Я подумала, что друзья в плохое место не позовут, и согласилась. Сначала работала дежурной стационарного поста централизации, управляла движением поездов на станции «Раменки». Но как только увидела работу начальника станции, поняла, что хочу так же. Начальство поддержало, прошла курсы. Высшее управленческое образование очень помогло.

— Марина, рядом с вашими станциями очень много интересных объектов («Москва-Сити», «Экспоцентр», Центр профориентации метрополитена). Интересно работать в культурном окружении?

— Конечно, а еще очень нравится наблюдать за реакцией пассажиров, когда проходят выставки, флешмобы. Недавно в рамках проекта «Привет, Москва!» актеры Центра им. Мейерхольда устроили выступление. Пассажиры смотрели с интересом и в то же время недоверчиво — то на актеров, то на меня, как будто проверяя, не нарушают ли артисты общественный порядок. Через «Выставочную» ежедневно проходит 25 тысяч пассажиров. Когда выходишь на платформу в форме, то, по сути, работаешь как справочное бюро. Мы изучили все прилегающие улицы, набережные, как пройти к разным башням, к «Экспоцентру», у нас есть календарь основных выставок. Работа очень активная.

— У вас нет компьютера, как вы обходитесь без него?

— В своем кабинете я практически и не сижу, в основном бываю или у дежурной, или на блокпосту. Мне важно наблюдать за пассажиропотоком. Очень много хожу, один обход станции чего стоит, а их две.

— Если человеку стало плохо на платформе — это в вашей зоне ответственности?

— Да, в том числе. Мы быстро реагируем, вызываем скорую, стараемся максимально оказать содействие.

— Какой веткой сами пользуетесь? Есть любимая станция?

— На работу езжу по Калужско-Рижской и МЦК. А любимая станция… Раньше была станция «Раменки», потому что с нее началась моя карьера в метро. А теперь моя любимая «Выставочная» — с ее галереями, музеями, торговым центром.

— Изменилось мнение о метро, когда сами стали сотрудником?

— Конечно! Сейчас, зная метро изнутри, по-другому смотрю на все процессы. Стала спокойно реагировать, когда поезд останавливается в тоннеле — значит, ждет, когда загорится светофор. И абсолютно не чувствую, что мы находимся под землей.

— Как вы отдыхаете?

— Активно: прогулки, парки, кино, театр, я очень мобильный человек. Может, поэтому мне так нравится в метро, потому что оно все время в движении.

Обязанности

— обеспечение пассажиропотока, решение вопросов, рассмотрение просьб пассажиров;

— работа с документацией, техническими журналами;

— административное управление службой движения — графики смен;

— ведение технической документации — журналов, инструкций.

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