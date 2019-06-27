Стражи «подземного» порядка: с чем чаще всего сталкивается прокуратура метрополитена
Столичная подземка — одно из главных достояний города. И дело не только в том, что метро — самый популярный вид транспорта среди москвичей. Каждая станция метро является произведением искусства. Но самое главное — это пассажиры и их безопасность. Мало кто знает, кто занимается обеспечением правопорядка и вопросами безопасности «под землей». Сегодня наш собеседник — прокурор метрополитена Андрей Кулагин. Он рассказал корреспонденту «ВМ» о работе, досуге и о том, с какими правонарушениями ему чаще всего приходится сталкиваться на посту.
— Многие не знают, что есть прокуратура метрополитена. В связи с чем она создана и как давно?
— Она была создана в октябре 1995 года, а до этого ее функции выполняла транспортная прокуратура. Наша ежедневная работа — укрепление правопорядка на территории столичного метро, безопасность пассажиров, соблюдение трудовых прав работников и профилактика преступлений.
— Может ли быть любимой и приятной работа с преступлениями и правонарушениями?
— Мы работаем не только с преступлениями и правонарушениями. Работаем с людьми, с их обращениями и жалобами. В случае нарушения закона принимаем меры прокурорского реагирования и восстанавливаем права.
— Какие преступления наиболее характерны для метро и почему?
— Самые распространенные — кражи, 42 процента от количества всех зарегистрированных преступлений. В последнее время раскрываемость растет. Например, в 2017 году раскрывались 47 процентов преступлений, в 2018 году эта цифра выросла до 52,2 процента. Все благодаря программе «Безопасный город», в рамках которой в метро установили новые системы видеонаблюдения. Камеры фиксируют ситуацию в вестибюлях, на платформах станций и в вагонах.
— Расскажите о каком-нибудь успешном деле.
— Их много. Недавно, например, в прокуратуру Московского метрополитена обратился гражданин Кыргызстана: с него при проверке документов потребовали деньги за непривлечение к административной ответственности (он нарушил режим пребывания в России). Возбудили уголовное дело против полицейского, получившего мелкую взятку, в настоящее время он осужден. Справедливость восстановлена.
— Сами ездите на метро?
— Конечно да! Метро — самый удобный и востребованный вид транспорта.
— Какие станции самые любимые? Почему?
— Мне нравится «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии. Особенность оформления станции — это множество великолепных художественных работ, которые посвящаются героям войны, победам на фронте.
— А как вы отдыхаете?
— Играю с коллегами в составе хоккейной команды прокуратуры города Москвы в защите. Ну и с семьей время провожу. Прививаю детям любовь к спорту и разным видам культурного досуга.
СПРАВКА
В обязанности прокуратуры метрополитена входят укрепление законности и правопорядка на территории столичного метро, координация правоохранительных органов, обеспечение безопасности пассажиров, профилактика преступлений, соблюдение трудовых прав работников предприятия.
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