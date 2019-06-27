Стражи «подземного» порядка: с чем чаще всего сталкивается прокуратура метрополитена

Столичная подземка — одно из главных достояний города. И дело не только в том, что метро — самый популярный вид транспорта среди москвичей. Каждая станция метро является произведением искусства. Но самое главное — это пассажиры и их безопасность. Мало кто знает, кто занимается обеспечением правопорядка и вопросами безопасности «под землей». Сегодня наш собеседник — прокурор метрополитена Андрей Кулагин. Он рассказал корреспонденту «ВМ» о работе, досуге и о том, с какими правонарушениями ему чаще всего приходится сталкиваться на посту.

— Многие не знают, что есть прокуратура метрополитена. В связи с чем она создана и как давно?

— Она была создана в октябре 1995 года, а до этого ее функции выполняла транспортная прокуратура. Наша ежедневная работа — укрепление правопорядка на территории столичного метро, безопасность пассажиров, соблюдение трудовых прав работников и профилактика преступлений.

— Может ли быть любимой и приятной работа с преступлениями и правонарушениями?

— Мы работаем не только с преступлениями и правонарушениями. Работаем с людьми, с их обращениями и жалобами. В случае нарушения закона принимаем меры прокурорского реагирования и восстанавливаем права.

— Какие преступления наиболее характерны для метро и почему?

— Самые распространенные — кражи, 42 процента от количества всех зарегистрированных преступлений. В последнее время раскрываемость растет. Например, в 2017 году раскрывались 47 процентов преступлений, в 2018 году эта цифра выросла до 52,2 процента. Все благодаря программе «Безопасный город», в рамках которой в метро установили новые системы видеонаблюдения. Камеры фиксируют ситуацию в вестибюлях, на платформах станций и в вагонах.

— Расскажите о каком-нибудь успешном деле.

— Их много. Недавно, например, в прокуратуру Московского метрополитена обратился гражданин Кыргызстана: с него при проверке документов потребовали деньги за непривлечение к административной ответственности (он нарушил режим пребывания в России). Возбудили уголовное дело против полицейского, получившего мелкую взятку, в настоящее время он осужден. Справедливость восстановлена.

Нажмите на изображение для перехода в режим просмотра Андрей Кулагин на тренировке по хоккею Фото: из личного архива Андрея Кулагина

— Сами ездите на метро?

— Конечно да! Метро — самый удобный и востребованный вид транспорта.

— Какие станции самые любимые? Почему?

— Мне нравится «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии. Особенность оформления станции — это множество великолепных художественных работ, которые посвящаются героям войны, победам на фронте.

— А как вы отдыхаете?

— Играю с коллегами в составе хоккейной команды прокуратуры города Москвы в защите. Ну и с семьей время провожу. Прививаю детям любовь к спорту и разным видам культурного досуга.

СПРАВКА

В обязанности прокуратуры метрополитена входят укрепление законности и правопорядка на территории столичного метро, координация правоохранительных органов, обеспечение безопасности пассажиров, профилактика преступлений, соблюдение трудовых прав работников предприятия.

Читайте также: Служба безопасности метро помогла схватить обокравшего женщину карманника