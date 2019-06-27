Сотрудники смотровой площадки рассказали об удобствах оплаты билета «Тройкой»

Раньше я оплачивала картой «Тройка» только проезд на транспорте и пару раз пользовалась ею, чтобы пройти в зоопарк. Узнав, что теперь с ее помощью можно пройти на смотровую площадку башни «ОКО», я сразу решила туда отправиться.

Смотровая площадка «ОКО» находится в Москве-Сити. Здесь почти всегда много посетителей. Примерно половина из них — туристы. Оплатить билет гостям раньше предлагали тремя способами: банковской картой, наличными или онлайн. Теперь появился четвертый способ, который точно оценят те, кто не любит очереди: картой «Тройка».

Работает принцип вполне узнаваемо: приложил карту и пошел покорять вершину. Чтобы попасть на смотровую площадку, нужно подняться на двух лифтах на 92-й этаж с такой скоростью, что захватывает дух и закладывает уши. Чтобы избежать такого эффекта, посетителям заботливо предлагают леденцы, как в самолете.

На самой смотровой площадке даже в тихую погоду гуляет ветер — прощай, укладка! Но открывающиеся виды стоят того. Картина удивительная: с одной стороны — старая Москва со сталинскими высотками и уютными улицами, с другой — еще совсем юная, строящаяся столица. Рассмотреть ее можно через бесплатные бинокли, а узнать о ней побольше — на бесплатной же экскурсии.

Об этом нам рассказывает менеджер площадки Татьяна Култасова.

— Количество гостей у нас зависит от сезона, — рассказывает Татьяна. — Площадка открытая, поэтому в промозглую погоду бывает ветрено. Приходят не только туристы, но и москвичи целыми семьями.

— А почему решили ввести оплату «Тройкой»? Чтобы избежать очередей? — Не только. Люди стараются сейчас использовать как можно меньше карт. Проще ведь носить с собой одну «для всего»: от проезда и до смотровой площадки. Такова теперь карта «Тройка».

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