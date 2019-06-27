Боевые задачи «Палантина»: «давить», «слепить» и никакого транкинга

Расчеты поступившего в войска Западного военного округа (ЗВО) первого в Вооруженных силах России новейшего комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) приступили к одиночной подготовке по новой модульной системе.

Сегодня функционирование современных армии и флота невозможно без применения радиоэлектронных систем. Российский оборонно-промышленный комплекс поставляет на вооружение войск РЭБ все более «продвинутые» комплексы и системы, многие из которых могут вызвать у вероятных противников откровенную зависть. Собственно, уже вызывают.

По словам американского военного аналитика Сэмюэла Бендетта, военные США уже признают, что возможности российских средств радиоэлектронной борьбы развились до такой степени, что они представляют угрозу для американских боевых систем. NBC News с тревогой сообщало, что русские смогли подавить сигналы GPS, по которым ориентировались беспилотники американских войск в Сирии. А командующий Сил специальных операций США генерал Реймонд Томас вообще назвал ситуацию в Сирии «самой агрессивной средой на планете в плане радиоэлектронной борьбы».

Это еще «цветочки» - «ягодки» их ждут впереди. В войсках РЭБ России появился принципиально новый комплекс оперативно-тактического уровня «Палантин». Возможности его высокотехнологичной аппаратуры позволяют ослепить врага в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, а также лишить его сотовой и транкинговой связи. Системам радиосвязи противника новый комплекс РЭБ создает прицельные дискретно-заградительные, полосно-заградительные и заградительные по частоте помехи. Российский «Палантин» обеспечивает радиоразведку и подавление всех известных систем радиосвязи любого противника. Не смогут пробиться сигналами через выставленные им электронные преграды и радиосредства, базирующиеся на современной программно-определяемой платформе (SDR).

«Палантин» превосходит комплексы радиоэлектронной борьбы предыдущих поколений. Еще он обладает системообразующей функцией и может объединять в единую сеть работу разных систем РЭБ.

Первый в России комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин» поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа. Как сообщает пресс-служба ЗВО, сейчас его расчеты приступили к одиночной подготовке по новой модульной системе. Принцип обучения заключается в том, чтобы углубленно проходить вопросы обороны и наступления блоками. Для военнослужащих подразделений радиоэлектронной борьбы такой подход - принципиально новый. На практических занятиях специалисты войск РЭБ учатся обнаруживать, сопровождать и блокировать цели, решая задачи в комплексе.

Впервые комплекс РЭБ оперативно-тактического уровня «Палантин» будет применен в конце июля2019 года на одном из тактических учений в ЗВО.