Фото Капитана Америки обнаружили в подростковой настольной игре
Лицо американского актера, который известен всему миру по роли Капитана Америки киновселенной Marvel, обнаружили в настольной игре 90-х годов «Тайна свидания».
Ее смысл в том, что игрокам на выбор предоставлялись потенциальные партнеры. Одним из них был парень Тайлер — серфингист и любитель пляжных развлечений. Именно в его роли предстал Крис Эванс, что не осталось незамеченным даже спустя много лет.
Дана Шварц на своей странице в социальной сети «Твиттер» опубликовала фото игры и пошутила, что в 12 лет встречалась с самим Крисом Эвансом.
— Я не могу поверить, что в 12 лет встречалась с Крисом Эвансом, — написала девушка.
wow @ChrisEvans I think you have some explaining to do "tyler" pic.twitter.com/q0MSeC0B6o— Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 25 июня 2019 г.
Дана первая обнаружила схожесть известного актера с «ее бывшим парнем» Татлером.
Этот пост стал очень популярным в сети и понравился 28 тысячам пользователей. Многие заявили, что «встречались» с актером еще 20 лет назад.
Оказалось, что на фото действительно Крис Эванс. Изображение с ним появилось в игре в 1999 году, пишут «РИА Новости».
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