«Собачья жизнь — 2» и «Битва за Землю»: что посмотреть в кино на этих выходных

В Москву пришли затяжные дожди, а это значит, что самое время отправиться в кино! А ведь именно на этой неделе в прокат выходит сразу множество новых фильмов на любой вкус.



«Та еще парочка»



Начнем, пожалуй, с отличной новой комедии с Шарлиз Терон, Сетом Рогеном, О’Ши Джексоном-младшим, Энди Серкисом и Александром Скарсгардом. Пожалуй, самое лучшее описание этому кино дает один из героев картины: «Это как в «Красотке», только она — Ричард Гир, а ты — Джулия Робертс». Создатели комедии и правда перевернули все с ног на голову, смешав в одном фильме мощный коктейль из юмора, сатиры, социально-политических проблем и прекрасной актерской игры. Сюжет прост: Шарлотта Филд — одна из самых влиятельных бизнес-леди планеты. Целеустремленная, умная, обворожительная, она хороша в любом деле, за которое берется. Фред Фларски — талантливый, но эксцентричный и склонный к саморазрушению журналист. Казалось бы, у них нет ничего общего... Однако она — его первая любовь. И вот спустя годы они случайно встречаются вновь. Фред очаровывает Шарлотту, и она неожиданно нанимает его спичрайтером для своей предвыборной кампании... Их воссоединение запускает цепочку головокружительно нелепых и опасных событий мирового масштаба. Непрекращающийся все два часа смех полного зала людей — лучшее доказательство того, что комедия удалась на славу.





«Собачья жизнь — 2»



Если два года назад вы не плакали всей семьей над первой частью фэнтезийной драмы о братьях наших меньших — самое время это сделать, потому что в российский прокат вышло продолжение кинохита 2017 года. Во второй части к нам снова возвращается полюбившийся пес Бэйли, который никак не может оставить свою любимую семью без своего присутствия и возвращается к ним в каждой новой жизни, несмотря ни на какие препятствия. На этот раз в ленте еще больше героев, важных для каждого человека тем и, конечно же, наших четвероногих хвостатых друзей.

Во второй части к нам снова возвращается полюбившийся пес Бэйли, который никак не может оставить свою любимую семью без своего присутствия и возвращается к ним в каждой новой жизни, несмотря ни на какие препятствия Фото: Кадр из фильма

Режиссером фильма стала двукратная лауреатка премии «Эмми» Гейл Манкусо, а еще на экране снова Деннис Куэйд — бессменный хозяин главного героя.

— Я всегда любил собак. И все мои собаки были очень важны для меня. Они — члены семьи. Как губка впитывают вашу личность. Когда они умирают, то это обычно первое столкновение ребенка со смертью. В этом фильме прекрасно именно то, что Бэйли перевоплощается, а его дух и характер остаются неизменными, — рассказал Куэйд.

И да — не пугайтесь того, что в кинотеатр вам придется брать с собой много платков: на первых показах и дети, и взрослые плакали и смеялись примерно одинаково. Это отличное доброе кино для всей семьи оставляет после себя ощущение светлой грусти и желания обнять всех родных, в том числе тех, кто может лишь пролаять тебе, как ты ему дорог.





«Битва за Землю»



Уже называемая многими недооцененной на Западе фантастика от Руперта Уайтта, который подарил миру «Восстание планеты обезьян» и «Изгоняющего дьявола», добралась и до России. Сильно выделяющаяся из сонма схожих по теме картин лента, в которой задействованы Джон Гудман и Вера Фармига, показывает нам мир людей, который уже захвачен коварным врагом из космоса. Но самой битвы в блокбастерном понимании в фильме немного. Речь здесь, скорее, о психологии людей, коллаборационистах и повстанцах. Битве не только с «мерзкими тараканами», но и даже с самим собой. «Битва за Землю» — экранизация оригинального сценария Руперта Уайатта и Эрики Бини, в котором показана наша планета, изменившаяся за десять лет после инопланетного вторжения. Небольшая группа сопротивления «Феникс» готовит атаку на врага. Их цель — уничтожить мониторы слежения пришельцев и вернуть человечеству свободу. Конечно же, все пойдет совсем не по плану.

Сюжет поразит Вас не единожды и напомнит, скорее, первые части шпионской серии «Миссия невыполнима», нежели стандартную фантастику о битвах с захватчиками Фото: Кадр из фильма

Однако не спешите делать выводы: сюжет поразит вас не единожды и напомнит, скорее, первые части шпионской серии «Миссия невыполнима», нежели стандартную фантастику о битвах с захватчиками. Место действия — заброшенный город, застывший во времени. Он на военном положении, им тайно управляют инопланетные существа двух рангов — законодатели, которым принадлежит власть, и охотники — двухметровые наемники, которые держат народ в повиновении. А в центре внимания — двое братьев, младший из которых встроился в систему, другой же — «призрак», находящийся очень близко к верхушке восстания. Третий же герой в исполнении Гудмана — успешный полицейский Уильям Маллиган, разрывающийся между чувством долга, верностью присяге и чувством преданности своему покойному напарнику, отцу братьев, убитому во время вторжения. Разрываясь между отцовским состраданием к двум молодым людям и чувством долга, которое велит ему раскрыть заговор повстанцев, Маллиган внимательно следит за действиями Габриэля в надежде, что тот невольно приведет его к своему старшему брату...

— Наш фильм — это старая история в новом стиле, в новом одеянии. Я надеюсь, что зрители полюбят ее, как и я, когда впервые взял в руки сценарий. Поразмышляйте о ней, когда закончите просмотр. Она стоит того, — поделился своим мнением Джон Гудман.





«Однажды в Стокгольме»



Итак, перед нами — основанный на очень известных реальных событиях комедийный экшен-триллер с Итаном Хоуком, Нуми Рапас и Марком Стронгом в главных ролях. Именно после того самого ограбления крупнейшего банка Швеции в начале 70-х и появился термин «стокгольмский синдром». Необыкновенная история любви трепетной кассирши и беглого преступника, которая тогда всколыхнула весь мир, оживает на экране почти полвека спустя.

Разворачивающееся на экране действие ни на минуту не дает отвести взгляд Фото: Кадр из фильма

Отличная актерская игра в тесном пространстве практически бетонной «мышеловки», напряженный психологизм и, конечно же, сплошная трагикомедия — все это «Однажды в Стокгольме». Разворачивающееся на экране действие ни на минуту не дает отвести взгляд, а концовка, хоть мы все ее и знаем, все равно заставляет сильно задуматься.





«Выше неба»



После успеха на недавнем «Кинотавре» добралась до широкого проката и отечественная драма режиссера Оксаны Карас с Таисией Вилковой, Филиппом Авдеевым, Викторией Толстогановой и Алексеем Аграновичем.

Молодая девушка, у которой серьезные проблемы со здоровьем, проводит лето на загородном курорте под бдительным присмотром матери. Там же случается неожиданное трагическое событие, которое буквально взрывает тихое местечко. В это же время внимание главной героини привлекает парень, о прошлом которого мало что известно. Барышня даже не догадывается, насколько сильно перевернется ее жизнь после этой встречи...

«Выше неба» очень стоит посмотреть взрослеющим подросткам и их родителям Фото: Кадр из фильма

— В моих фильмах так или иначе присутствует тема взросления и сепарации от родителей. И в «Хорошем мальчике», и в «У ангела ангина» и в «Выше неба» главные герои — совсем молодые люди, им нет еще и 20 лет. Вот этот травматичный и трогательный процесс «выкукливания» новой личности — процесс превращения во взрослую бабочку — меня очень интересовал. Как человек лишается детской кожи и обретает нового взрослого себя. Как правило, для родителей этот процесс тоже проходит очень болезненно. Взрослые не готовы вот так сразу принять то, что их дети, хотя и живут под одной крышей и часто экономически зависимы, вдруг обретают самостоятельный голос, вдруг выражают открыто свое мнение, вдруг спят с кем-то, вдруг низвергают все авторитеты. В любой драме взросления конфликт отцов и детей — самый интересный. Потому что для молодого героя — это такое столкновение с самим собой, но в будущем. Попытка избежать своей тени, не стать «таким, как они». Таким же скучным, лицемерным, деспотичным. Таким же взрослым. И в каждом своем фильме я давала детям шанс этого избежать. Шанс стать лучше, чем их родители. Однако не факт, что герои этим воспользуются, — рассказала Оксана Карас.

«Выше неба» очень стоит посмотреть взрослеющим подросткам и их родителям. Одних он окунет в прошлое, другим расскажет что-то новое, но и тех, и тех однозначно заставит задуматься и, возможно, поговорить о чем-то важном.





Также, если вы еще не смотрели, в российских кинотеатрах продолжают свою битву за кассовые сборы «Боль и слава» Педро Альмодовара, «За мечтой» Макса Мингелла, «Дитя робота» Гранта Спьютора и «Детские игры» Ларса Клевберга. Все в кино!