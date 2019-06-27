Евгений Петросян прошел диспансеризацию в павильоне «Здоровая Москва»
Российский юморист Евгений Петросян посетил павильон «Здоровая Москва». Про диспансеризацию, которую прошел актер, стало известно в четверг.
В этот день он проверил свое здоровье.
— В кратчайшее время сделали огромное исследование. Во-первых, экономит людям время. Во-вторых, вносит ясность комплексную. В-третьих, здесь ответы на многие вопросы, — делится он своими впечатлениями после посещения павильона на Нижних Красногвардейских прудах.
Кроме того, Петросян отметил хорошую работу врачей, давших советы и направления.
Павильоны «Здоровая Москва» начали работать в городе 3 июня. Они располагаются на территории столичных зон отдыха. Обследования первого этапа диспансеризации москвичи и гости столицы смогут пройти не более чем за один час.
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