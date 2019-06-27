Лучшего водителя троллейбуса в профессию привел тесть

На днях в столице прошел финал 40-го ежегодного конкурса профессионального мастерства среди водителей троллейбуса. Победу в личном зачете одержал водитель Алексей Мелешко. Корреспондент «ВМ» пообщалась с Алексеем и узнала, как профессия помогла ему найти свое место в жизни.

Участники конкурса показали себя и свои профессиональные знания — и теорию, и практику. На территории 8-го троллейбусного парка водители выполнили задания разной сложности — объезд препятствий, «змейка», заезд в бокс, точная остановка и прочие. Для кого-то такие испытания сложны, но Алексей чувствовал себя как рыба в воде.

— В этом конкурсе интересно все, мне ни одно испытание не показалось сложным. Такие соревнования — это очень большое профессиональное развитие. Я участвую в конкурсах среди водителей троллейбуса с 2014 года и за все это время приобрел много наставников, которые передали мне свой многолетний опыт. Я получил и получаю от них много новых знаний и в рамках состязаний, и в рамках своей работы, — рассказывает победитель.

Трудно поверить, но когда-то Алексей даже не знал ни о том, что станет лучшим водителем троллейбуса, ни о том, что вообще сядет за руль.

— В профессию меня «привел» тесть. Девять лет назад я не знал, чем заниматься в жизни, а он был водителем троллейбуса и предложил стать ему коллегой. Я попробовал, мне очень понравилось. Я понял, что это мое. Пассажиров у меня всегда много, они все куда-то спешат, торопятся... А я помогаю им добраться до нужного места, — продолжает Мелешко.

В будущем Алексей хотел бы попробовать себя и в роли водителя электробуса.

— Пока это новая техника для меня, не освоенная, поэтому мне нужно время, чтобы перейти на электробус, — признается победитель конкурса.

Свободное время у него расписано почти по часам. Охота, рыбалка, походы — каждый выходной насыщен разнообразными событиями.

—Я ездил и в Подмосковье, и в Астрахань, и в Карелию. У нас есть своя компания — как говорится, совмещаем приятное с полезным. Но, кроме увлечений, я много времени провожу с семьей — с женой и детьми, — говорит водитель.

Именно поддержка семьи, заключает Алексей, помогла ему выиграть конкурс. Близкие болели за него, и подвести их — значит и себя подвести.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Станислав Измайлов, начальник отдела эксплуатации автобусного и троллейбусного транспорта ГУП «Мосгортранс»:

— Без высокого профессионализма невозможно качественное обслуживание пассажиров наземного транспорта. Такие зрелищные мероприятия помогают нашим водителям совершенствовать свои навыки и мастерство. Мы выбрали лучшего водителя троллейбуса, а в мае за это звание уже посоревновались представители трамвайных депо. Поздравляю победителей и желаю им дальнейшей успешной работы!

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