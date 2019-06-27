Посетителей выставки в «Царицыно» удивят изображения муз знаменитых художников
В организации события приняли участие столичный Департамент культуры и Фонд социально-культурных инициатив при поддержке Министерства культуры.
Главные экспонаты семейной выставки — картины из собраний Третьяковской галереи, Музея Тропинина, Московского музея современного искусства и других. Особым разделом экспозиции стала «галерея муз».
— Это портреты любимых женщин художников, поддерживающих творцов и в горе, и в радости, — рассказали в пресс-службе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО». — Например, Ольги Трубниковой, которую Валентин Серов изображает серьезной, задумчивой, немного меланхоличной.
Также представлены дулевский фарфор из коллекции музея-заповедника «Царицыно», иконы и обрядовые атрибуты венчания из Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
Выставка будет работать до 18 августа.
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