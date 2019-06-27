Служба санитарной авиации подвела итоги 10-летней работы
За 10 лет работы более 5500 человек получили помощь летающих медиков, с начала этого года — 369 пациентов, 73 из них авиабригады оказали помощь в ночных условиях.
В столице на дежурстве находятся три медицинских вертолета: в ГКБ № 15 имени Филатова, ГКБ имени Юдина, несущие дежурство в круглосуточном режиме, а также в аэропорту Остафьево в Новой Москве. Экипаж авиационной бригады — это 5 человек: 2 пилота и 3 врача, имеющие летную подготовку и статус спасателей.
7–10 минут требуется вертолету, чтобы оказаться в любой точке города, в Новой Москве — 10–15 минут. На сегодняшний день вертолетные площадки используются в 10 больницах столицы — 7 взрослых и 3 детских.
За сухими цифрами стоят люди, спасенные и обретшие вторую жизнь, их родственники, надежды на чудо которых стали реальностью, и, конечно, сами летчики и врачи, каждый день готовые сесть в вертолет, чтобы снова подарить кому-то шанс на жизнь.
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