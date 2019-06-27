Историк транспорта рассказал, как в Москве развивалось троллейбусное движение

Первые троллейбусы поехали по столице в начале 1930-х годов — почти в те же годы, что и самые первые поезда метро.

Они курсировали по Ленинградскому шоссе до села Всехсвятское — ныне территория района Сокол. Колеса для троллейбусов выпустили летом 1933-го на Ярославском автозаводе, кузова изготовили на Автозаводе имени Сталина, а осенью того же года установили электрооборудование на заводе «Динамо». По словам Юрия Егорова, там же испытывали первые модели, которые назывались «ЛК» — «Лазарь Каганович». Увы, на раритетные машины сегодня не взглянешь — они не сохранились до наших времен.

Городские власти, отмечает историк, понимали, что троллейбус — машина экологичная, простая в обслуживании и работает не хуже автобусов, которые поехали по московским дорогам в 1907 году.

— Как известно, троллейбус работает только на электричестве, а потому не производит вредных выхлопов. К тому же электрический двигатель в разы проще в обслуживании, чем любой двигатель внутреннего возгорания. Это позволило городу значительно сэкономить средства на обслуживании, — объясняет историк.

Первый троллейбусный парк открылся на севере Москвы — на Ленинградском шоссе. И он работает до сих пор. К первому рейсу были готовы всего два «Лазаря Кагановича». В 1936-м троллейбус стал замещать трамвай, давно привычный для жителей города.

С северной части Садового кольца исчезла трамвайная линия, а на ее месте проложили легендарный маршрут «Б», который старожилы до сих пор называют «Букашкой».

В июле 1937 года по городу стали ездить троллейбусы нового типа. Первый из них — ЯТБ-1, что означает «Ярославские троллейбусы». А потом появились ЯТБ-2 и ЯТБ-3.

— Наиболее интересен ЯТБ-3, двухэтажный троллейбус с металлическим кузовом. Правда, в столице они не прижились из-за сложности в обслуживании и неудобства для пассажиров, — продолжает Юрий Егоров. — Их, к сожалению, тоже ни одного экземпляра не сохранилось.

В скором времени появились новые маршруты — от площади Восстания (ныне Кудринской) по Садовому кольцу до Крымской площади, от Дорогомиловской Заставы до Кутузовской слободы и другие.

БЫЛО 1 октября 1954 года. Москвичи едут на футбол на троллейбусе, курсирующем по улице Горького в центре города (ныне Тверская) Фото: Иван Шагин/РИА Новости

Стали создаваться и новые троллейбусные парки. Второй открылся на Новорязанской улице, на месте старого трамвайного депо.

— К концу 1938-го в Москве уже было десять маршрутов. Троллейбус продолжал заменять трамвай. Линии троллейбуса прокладывали на месте снятых трамвайных путей, — добавляет историк транспорта.

Ближе к концу 30-х годов прошлого века по городу стали ездить троллейбусы нового типа — ЯТБ-4, ЯТБ-4А, ЯТБ-5. Они были совершеннее и долговечнее своих предшественников. А в 1941 году в Москве увеличилось и число маршрутов — их стало 17.

Кстати, во время Великой Отечественной войны троллейбусы были основным видом общественного транспорта в центре, потому что все автобусы использовали только для военных целей.

Посмотреть на ретротроллейбусы горожане могут в Музее московского транспорта, который находится на Рогожском Валу.

Сегодня троллейбусы по-прежнему остаются важной частью общественного городского транспорта. В столице действуют более 40 троллейбусных маршрутов — намного больше, чем в советские годы.

Кроме того, ежегодно в городе проводится конкурс профессионального мастерства среди водителей троллейбуса. На этих состязаниях участники демонстрируют знания технического устройства и эксплуатации троллейбуса, Правил дорожного движения и культуры обслуживания пассажиров.

В этом году победу в личном зачете одержал водитель филиала «Центральный» Алексей Мелешко.

— Я участвую в конкурсах среди водителей троллейбуса с 2014 года и за это время приобрел много наставников, которые передали мне свой многолетний опыт. Я получил и получаю от них много новых знаний и в рамках состязаний, и в рамках своей работы, — рассказывает победитель конкурса. — А вообще в профессию меня «привел» тесть. Девять лет назад я не знал, чем заниматься в жизни, а он был водителем троллейбуса и предложил мне стать его коллегой.

В прошлом году в Москву «пришел» новый вид транспорта — электробус. Наравне с троллейбусами он ездит только на электрической тяге и к тому же абсолютно бесшумен. Многие водители троллейбусов сегодня проходят специальное обучение и пересаживаются за руль электрических автобусов. Обычно водителем электробуса становится тот, кто не один год «просидел» за рулем автобуса или управлял раньше троллейбусом, но получил новую категорию.

— Электробус более маневренный. Не надо следить за проводами, а еще он ездит бесшумно. За рулем очень комфортно, — признается водитель электробуса Юлия Даниличева.

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