Эксперты рассказали, зачем нужен хайп

Большинство современных людей живут довольно однообразно и скучно. Хайп — отличный способ создать иллюзию того, что у вас происходит что-то интересное, и «проснуться».

Откуда хайп взялся?

— У него два источника. Первый — глобальное развитие Интернета как нового средства не только информации, но и коммуникации. «Попасть в телевизор» очень сложно. И раньше было, и сейчас. А вот «попасть в Интернет» может каждый, у кого есть смартфон. Более того, теперь ты сам можешь стать СМИ, источником информации, — рассказывает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. — Ты получаешь возможность не только комментировать события, но и создавать их.

Действительно, вспомним историю хабаровских живодерок. Две девушки брали из приютов и добрых рук животных, а потом жестоко издевались над ними, убивали и расчленяли. Происходящее студентки снимали на фото и видео, выкладывая в соцсети многочисленные фотографии убитых питомцев и себя любимых в окровавленных фартуках. Девушки явно хотели прославиться, и Интернет дал им такую возможность.

Кто бы знал так называемого художника-акциониста Петра Павленского, если бы он не прибил мошонку к брусчатке Красной площади, а потом не поджег бы дверь в здании ФСБ России? Хайп, таким образом, стал способом быстро и дешево прославиться — нужен лишь какой-то неожиданный трюк, на который обратит внимание аудитория. Лучше, если трюк будет носить характер скандала, нарушающего нормы общественной морали, а то и закона.

Второй и главный, по мнению эксперта, источник хайпа — скука современной цивилизации.

— Что бы ни говорили о кризисе и падении доходов, но большинство людей живут достаточно сытно и скучно. Именно скука — главный бич цивилизации, — уверен Дмитрий Журавлев. — Люди годами ходят на одну и ту же работу, ездят на дачу копать картошку, бывают раз в году в отпуске за границей. И в их жизни по большому счету почти ничего интересного не происходит. А ведь так хочется какого-то «перца»! Хайп этот «перец» и дает. Казалось бы, ну что тебе этот Интернет или телевизионный скандал? Тебя он никак не касается! На самом деле — касается. Он дает ощущение причастности к какой-то другой, необыденной действительности, где все ярко, интересно, где «движуха». И комментируя это событие, обсуждая его с друзьями, ты как бы становишься частью этой другой жизни. Конечно, это иллюзия. Но многим достаточно и ее.

Сегодня хайп — это еще и эффективный способ продвижения товара. Например, в свое время он был поднят вокруг игры Pokemon Go, в то время модного увлечения людей от мала до велика. Также можно привести в пример истерики по поводу какого-нибудь новомодного гаджета типа спиннера или интернет-приложения.

Отдельная история — хайп знаменитостей. Разного рода скандалы — отличный повод напомнить о себе и, как следствие, заработать. Яркий пример — Никита Джигурда, чье имя стало олицетворением эпатажа! Актер умеет делать шоу практически из всего. Его бурная личная жизнь с фигуристкой Мариной Анисиной до сих пор волнует общественность. Еще бы! Поводов предостаточно: развод, деление имущества, воссоединение, беременность, выкидыш...

Или, например, Дана Борисова. В 1990-х она была на пике популярности, работая ведущей программы «Армейский магазин». Но со временем карьера пошла на спад. Снова о Дане громко заговорили в 2017-м после того, как ее мама в шоу «Пусть говорят» заявила, что дочь якобы страдает от наркотической зависимости. Помогать ведущей решили чуть ли не всем миром. Андрей Малахов отправил Борисову на лечение в Таиланд, где она проходила реабилитацию, а заодно вела видеодневник, в котором делилась с поклонниками этапами своего выздоровления.

— Хайп в данном случае — это способ вернуть популярность и, как следствие, былые доходы, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Если о тебе говорят, значит, например, можно устроиться на телевидение, где нужны «раскрученные» персонажи, получить рекламный контракт или выступать на корпоративах. Известность коммерциализируется.

СПРАВКА

У слова «хайп» до сих пор нет четкого определения. Изначально речь шла об аббревиатуре. HYIP — это High Yield Investment Program — высокодоходный и высокорискованный якобы инвестиционный проект. Потом определение стало значительно шире. Сегодня хайп — это гвалт, информационный шум, ажиотаж с оттенком скандала. Хайпить — значит пиарить, активно рекламировать, продвигать, поднимать популярность чему или кому-либо, раскручивать, раздувать, поднимать шум вокруг чего-то. Хайпануть — дешево прославиться в чем-либо и где-либо, произвести некий фурор.

Откуда берутся хамы и почему на ток-шоу насильникам платят по миллиону рублей за эфир

Активнее всего, как считается, сейчас хайпуют на телевидении. Король и королева хайпа — Елена Малышева и Андрей Малахов.

Одно из последних высказываний Елены Васильевны стало интернет-мемом. «Откуда берутся кретины?» — этот вопрос, что примечательно, был отражен на полу студии на фоне фотографии новорожденного малыша. Понятно, что речь шла о проблемах умственного развития детей, но многие родители детей с такими проблемами оскорбились.

Елена Малышева демонстрировала на своих шоу, как и зачем нужно делать обрезание, показывала танцующую матку...

Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева в начале очередного выпуска вышла к зрителям, держа в руках копию собственной головы Фото: кадр из передачи «Жить здорово»

Евгений Пашин, выпускник факультета фундаментальной медицины МГУ, вспоминает:

— Однажды курсе на третьем Елена Малышева пришла к нам на факультет, чтоб завербовать студентов для съемок эпизодов «Жить здорово». Я пошел, потому что было очень интересно. Побывать я там успел спинным мозгом, отвечающим за эрекцию, сперматозоидом и по случайности не оказался в той самой поющей мошонке, но это не главное, — вспоминает Евгений, ныне врач-психиатр. — Я увидел, что за всеми мошонками, вагинами и обрезанием свитера стоит одна простая, но хитрая идея — «это должно стать вирусным видео, нужно, чтобы как можно больше людей увидело это!». Идея простая, потому что все «в Интернетах» так хотят делать. Хитрая, потому что плевать, что половина всей страны ржет и брызжет слюной — ведь вторая половина в этот момент узнает, что вообще такое обрезание. Утрирую, конечно, но плюс-минус так все и происходит.

Социальный психолог Алексей Рощин считает, что Малышева не открыла ничего нового.

— То, чем она занимается, называется эпатаж. Вспомните Маяковского, гулявшего в желтой кофте, он тоже публику эпатировал, — пояснил Алексей Валентинович. — Малышева прошлась и по мочеиспусканию, и по дефекации, и по всей половой сфере именно с целью эпатировать публику. Медиков она не удивила ничем, а вот мы, профаны, в шоке. И рейтинг ее программы, и доходы от рекламы — высокие. Что и требуется.

Диану Шурыгину, точнее ее изнасилование, вся страна обсуждала не один год. Сколько заработала Диана на первых своих передачах — неизвестно. Но когда дело разгорелось с новой силой (вышел на свободу насильник Сергей Семенов), девушка только за одну из передач у Андрея Малахова получила 500 тысяч рублей, посидев в кресле с подключенным детектором лжи. Семенов же получил миллион, подписав контракт на три месяца, который не дает ему права принимать участие в каких-либо передачах, кроме «Прямого эфира».

— Андрей Малахов повторяет то, что делают уже несколько поколений его коллег с европейского и американского телевидения, — пояснил Алексей Рощин. — А именно — иллюстрирует своими программами книги «Все что вы хотели знать о... но боялись спросить». Интимная жизнь звезд, кто сколько зарабатывает, кто гей, а кто нет. Все это интересно, но считается фигурами умолчания. А Малахов эти темы поднимает — что есть хайп в чистом виде. И вопрос, в общем-то, не к нему. И не к Елене Малышевой. Вопрос к аудитории, которая хочет это смотреть. Скандалы и подглядывания нам интересны...

Топовые блогеры — очень обеспеченные люди

На хайпе можно зарабатывать миллионы рублей в месяц. Но для этого у вас должны быть миллионы реальных подписчиков.

Больше всего «записных» скандалистов, как считают эксперты, живут в российском Рунете.

— Но хайп на самом деле — не изобретение блогеров. Его придумали задолго до появления Интернета — в «желтых» газетах, — рассказывает известный журналист и блогер Максим Кононенко, более известный как Мистер Паркер. — Помню времена, когда российские блогеры кормились с баннера «Найдено тело Сергея Бодрова». На него кликали и попадали к ним в блог. А дальше все зависело от контента. Если он интересный и блогер способен удержать внимание аудитории — пользователи становились подписчиками. А если в блоге всякая скучная фигня — уходили.

По мнению эксперта, хайп в блогосфере выгоден тем, что позволяет моментально привлечь большую, а часто огромную аудиторию. Но иногда, к сожалению, этим пользуются по-настоящему подлые люди. Вспомним известного украинского блогера Евгения Вольнова, который устроил издевательскую акцию под названием «Угораем с Кемерово» на YouTube после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня».

Во время общения с подписчиками Вольнов распространял слухи о сотнях жертв трагедии. Но такой хайп — все-таки исключение. Так жестко хайпуют немногие.

— В любом случае блогер, если он профессионал, заинтересован в увеличении числа подписчиков. Рекламодатели начинают обращать на тебя внимание обычно после 50 тысяч подписчиков. Некоторые — после 100 тысяч. А если подписчиков у тебя миллион, то можешь считать, что жизнь удалась. Топовые блогеры в России ежемесячно зарабатывают миллионы рублей, потому что их аудитория может приближаться к телевизионной. Фактически как СМИ они от телевизора — во всяком случае, для рекламодателей — уже ничем не отличаются.

Одна из таких топовых — Лена Миро, она же Елена Мироненко. Уже много лет женщина хайпует по полной программе, «прикладывая» всех российских знаменитостей. Нет, наверное, ни одной сколь-нибудь видной фигуры шоу-бизнеса, по которой Мироненко не прошлась бы катком. При этом Лена активно зарабатывает. Рекламирует службы доставки еды, косметические средства, лотереи, разного рода бытовые приборы, курсы иностранных языков и много чего еще. Читать многие пассажи Миро трудно — слишком уж возмутительно написано. Свою аудиторию блогер не стесняется называть разными бранными эпитетами, но ее читают миллионы.

— Если контент по-настоящему интересный, то читатель не уйдет, даже если с позицией автора не согласен, — рассуждает психолог, старший научный сотрудник МГУ Евгений Гребнев. — Дело в том, что люди хотят общения, а блоги дают его иллюзию. Что же касается хайпа, пока он позволяет хорошо зарабатывать, то он будет. Люди хотят сенсаций, хотят на что-то показывать пальцем и обсуждать, это одно из базовых свойств нашей психики. Поэтому хайп в том или ином виде будет всегда.

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