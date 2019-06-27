Путешественник дал советы начинающим автостопщикам

Первое и самое главное правило путешествий — захотеть! Сам Антон впервые отправился в путь в одиночку в возрасте пятнадцати лет, сев на первую электричку и отправившись за город. Начав с близлежащих городов и столиц Украины и Беларуси, он постепенно начал расширять географию. Сейчас на его собственной карте мира — десятки маршрутов по Евразии, Африке и Северной Америке.

— К сожалению, многие считают, что можно хотеть путешествовать, лежа на диване, — в шутку утверждает Кротов. — Однако диван никуда не поедет. Не надо ждать бесконечного «когда-нибудь». Если вы рветесь куда-нибудь поехать, начинать надо прямо сейчас.

Второй пункт советов, составленных «вольным путешественником», на первый взгляд, противоречит первому: не стоит выезжать из Москвы прямо сегодня. Однако логика в этом действительно есть. Осваивать мир нужно с умом и подготовкой, начиная с окрестностей родной столицы и постепенно наращивая обороты и вектор удаления от места проживания.

— В-третьих, и это не шутка, выбрасывайте телевизор! — призывает Антон. — Это крайне вредный жизнезаменитель, привязывающий вас к одному месту.

Четвертый совет на заметку стоит взять не только желающим покорять мир. И речь идет о трезвом образе жизни. Дело в том, что основная масса проблем в чужих странах, с которыми сталкиваются колесящие автостопом авантюристы, спровоцирована именно алкоголем. Здравый ум и ясность мышления помогут найти выход из любой ситуации и расположить к себе окружающих.

— Пятый совет также основан на жизненной морали: деньги и время взаимозаменяемы, — говорит Кротов. — Если у вас есть деньги, вы можете сэкономить время, если есть время — получится отыграть немного денег. Банальный пример: для того, чтобы автостопом проехать из Москвы во Владивосток, достаточно тысячи рублей и пары недель. А можно тот же маршрут преодолеть за несколько десятков тысяч в родной валюте и несколько часов на самолете.

Антон призывает всегда помнить про изобилие окружающего мира. В каждом городе при большом желании можно найти место для ночлега, готовых помочь местных жителей и попутный автомобиль.

— Да, бывает, не первая машина остановится, бывает, что не сразу открывают визу, — добавляет эксперт. — Главное — помнить о цели. Во многих городах можно переночевать при храмах или договориться с охранниками школ.

Неплохой современный способ — каучсерфинг, когда горожане разрешают остановиться путешественникам у себя в квартире на пару ночей бесплатно. И помните, что инициатива отправиться в путешествие должна исходить из искреннего желания.

Правила безопасной поездки

— Носите яркую одежду. Это поможет быть заметным на обочине дороги, особенно в условиях монотонного и одинакового пейзажа.

— Главный жест автостопщиков всех времен и народов — вытянутая рука и поднятый вверх большой палец. Можно на картоне написать желаемый пункт назначения.

— В некоторых странах, особенно в Азии, в роли «попутки» может выступать не только автомобиль, но даже товарный поезд, машинист которого без проблем пустит «на борт».

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