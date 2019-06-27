Московские экологи не нашли подтверждения жалобам на запах гари
27 июня передвижная лаборатория Мосэкомониторинга провела мониторинг воздуха в двух районах ЮЗАО.
Поводом для проверки послужили жалобы жителей на запах гари. В Департаменте природопользования и охраны окружающей среды сообщили, что передвижная лаборатория Мосэкомониторинга выехала в Ясенево и Теплый Стан, чтобы произвести замеры концентрации в воздухе таких веществ, как оксид углерода, диоксид азота и других.
— По данным стационарных станций мониторинга воздуха, в целом по городу сегодня превышений не было, — сказали в пресс-службе департамента.
В этот день жалобы от жителей на запах гари поступили в единую справочную службу правительства Москвы.
Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения, что запах гари ощущается в Ясеневе, Марьине, Коптеве, Солнцеве, Бирюлеве и в районе станции метро «Домодедовская». В Главном управлении МЧС России по столице сообщили, что в ведомство обращения не поступали.
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