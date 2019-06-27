Национальный центр управления обороной получил президентскую награду
Получение столь важной воинской реликвии означает признание заслуг Национального центра и его руководства перед государством.
— Сегодняшняя церемония — это признание высоких результатов вашей работы, важная веха в укреплении славных традиций защитников Родины, — заявил Сергей Шойгу. — Вручение Национальному центру управления обороной боевого знамени — знаковое событие в жизни вашего коллектива!
В свою очередь Михаил Мизинцев заверил министра обороны Российской Федерации, что сотрудники центра и впредь будут прикладывать максимум усилий для того, чтобы повышать обороноспособность России, особенно после вручения боевого знамени, которое непременно послужит стимулом для каждого солдата.
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