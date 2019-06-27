«Яндекс» сообщил о попытке взлома своих сервисов
Компания «Яндекс» подтвердила, что серверы компании в конце прошлого года пытались взломать. Об этом в четверг, 27 июня, сообщили в пресс-службе компании.
— Эту попытку атаки наши специалисты своевременно выявили и нейтрализовали в самом начале, благодаря чему попытка атаки была предотвращена до причинения какого-либо ущерба, — говорится в сообщении.
В компании также заверили, что злоумышленникам не удалось получить доступ к данным пользователей сервисов. При этом в «Яндексе» не уточнили, кем и откуда производилась атака, передает ТАСС.
Ранее агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что в 2018 году западная разведка взломала серверы «Яндекса», чтобы следить за пользователями сервисов компании.
Читайте также: Пять DDoS-атак было совершено при проведении прямой линии с Путиным