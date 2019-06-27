Культура еды меняется

27 июня в Лужниках начался гастрономический фестиваль Taste of Moscow. О празднике вкусной еды и предпочтениях москвичей рассказал постоянный участник мероприятия Алексей Семенов.

Раньше, когда фестиваль только начинался, мне за него было обидно, потому что он выпадал на День России, и москвичи, которые долго ждали первого солнышка и первых длинных летних выходных, уезжали за город. Поэтому настоящих гастрофанатов на фестивале было мало. Но ситуация, к счастью, меняется.

Поэтому рад буду угостить москвичей и гостей столицы черноморским рапаном на молодой капусте гриль с соусом шампань от имени севастопольского ресторана черноморской кухни. А от столичного русского паба — паштетом из перепелки с ферментированным абрикосом и глазированным перепелиным филе в меду с лавандой! Сложно звучит? Так ведь и отношение к продуктам меняется. Если раньше ты просто брал кусок мяса и жарил его, то сейчас свое блюдо сначала посолишь, потом поперчишь, потом слегка поферментируешь, потом пожжешь газовой горелкой, потом поготовишь на низкой температуре, а потом все это заморозишь и измельчишь в порошок. Ну, это я утрирую, конечно.

Мастер-класс по японской кухне в колледже «Царицыно» Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Мы ведь постоянно учимся, путешествуем, да и к нам сейчас часто приезжают с мастер-классами иностранные шеф-повара. Увеличился и поток иностранцев-посетителей. Их, конечно, очень интересует русская кухня. А хотелось бы, чтобы она больше интересовала наших земляков. Для этого московские шеф-повара и стараются, над этим и работают, вкладываясь в это кровью и потом. И постепенно изменить ситуацию удается.

Ресторанная Москва сейчас делится на два лагеря. Первый — те, кому повезло с месторасположением, с так называемыми золотыми местами, где постоянно тусовка, вроде Патриарших прудов. А второй — это трудяги, которым приходится выживать. У них не очень хорошая локальная позиция — например, далеко от метро или в безлюдном переулке. Успешность вторых напрямую зависит от качества еды и от того, насколько в работу вкладываются душой. И вот таких мест все больше. Потому что люди становятся все более разборчивыми.

И при этом начинают чаще ходить в недорогие рестораны. Ведь никому не захочется проводить вечер выходного в духоте возле плиты, когда можно спуститься в соседний переулочек, зайти в недорогое шикарное место, посидеть в кругу семьи, друзей, поесть и попить то, что ты хочешь, за вполне адекватные деньги.

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