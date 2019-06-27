«Не берите чужое»: Роза Сябитова дала советы по отношениям с женатыми
В случае, если избранник оказывается женатым мужчиной, следует немедленно уйти. Об этом на своей странице в Instagram рассказала телеведущая Роза Сябитова.
— Не берите чужое, никогда и ни за что. Какая бы страсть ни была, какой бы он ни был замечательный и какой бы его жена ни была плохой! Как только узнали, что избранник женат, — уходите, — посоветовала телеведущая в социальной сети.
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Утром письмо пришло: «люблю женатого, что делать?». И такие письма идут десятками. ⠀ Девоньки, милые, сколько ж можно-то?! Я уже устала повторять: женатый мужчина — это грех! ⠀ Не берите чужое, никогда и ни за что. Какая бы страсть ни была, какой бы он ни был замечательный и какой бы его жена ни была плохой! Как только узнали, что избранник женат — уходите. Роль сожительницы унизительна, это во-первых, а во-вторых, к любовницам от жены уходят единицы. Оно вам надо? ⠀ А как вы считаете, подписчицы, может выйти толк из отношений с женатым? Может истории такие знаете? Делитесь в комментариях! ⠀ #розасябитова #отношения #женскаямудрость #женскиеистории #отношениясженатым
Публикация от Роза Сябитова (@syabitova_roza)
Роза Сябитова подчеркнула, что случаи, когда мужчины уходят от жены к любовницам, единичны, а роль сожительницы унизительна.
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