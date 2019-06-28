Главу МИД Украины могут отправить в отпуск после конфликта с Зеленским
Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин может быть отправлен в отпуск после конфликта, произошедшего в СМИ между ним и президентом страны Владимиром Зеленским. С соответствующим предложением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
— Пусть обратится к министру иностранных дел Павлу Климкину и предложит ему уйти в отпуск на несколько месяцев, я подпишу, — заявил он.
Уточняется, что в случае ухода главы МИД в отпуск на его место будет назначен исполняющий обязанности, передает ТАСС.
Конфликт между Зеленским и Климкиным произошел из-за ноты, направленной последним в Москву. Данный шаг не был согласован с главой государства, что вызвало удивление Зеленского.
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