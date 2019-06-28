Назван самый популярный у москвичей компактный вид транспорта
Самым востребованным среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга видом компактного транспорта был назван электросамокат — на него в этом году пришлось 50,3 процента и 44,7 процента спроса, соответственно. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис для размещения объявлений «Авито».
При этом наиболее востребованным и доступным в России компактным транспортом был назван гироскутер — так, в Саратове на него пришлось 94 процента спроса. Данный вид транспорта занял лидирующую позицию в 16 крупных российских городах.
Третье место по популярности после гироскутера и электросамоката в России занял электровелосипед. Эксперты назвали данный вид транспорта также самым дорогим.
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