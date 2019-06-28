Шеф-повар показал, как очистить чеснок за одну секунду
Шеф-повар Глен Пауэлл показал, как в мгновение можно очистить чеснок. Трюк, который он, по его же словам, отрабатывал в течение очень долго времени, был записан на видео.
На кадрах видно, как специалист использует хорошо заточенный короткий кухонный нож. Он сделал несколько надрезов у основания головки чеснока, затем вставил лезвие и с легкостью вытащил идеально очищенные зубчики.
Подписчики в комментариях к ролику на YouТube заявили, что вряд ли смогут совладать с таким приемом, не говоря уже о его освоении. По словам Пауэлла, правильно сделали, что засомневались.
— Запомните, если вы неуклюжий человек или плохо разбираетесь в ножах, то этот лайфхак не для вас, — предупредил повар.
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