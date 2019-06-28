Более 180 мероприятий подготовили для горожан столичные больницы в июле

В июле в московских больницах пройдут традиционные дни открытых дверей. В рамках проекта «Входите, открыто!» жители столицы смогут бесплатно пройти обследования, получить консультации врачей, прослушать лекции и посетить клиники. В этом году подготовлено более 180 подобных мероприятий, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Будущие родители смогут посетить с экскурсиями родильный дом при городской клинической больнице имени Д.Д. Плетнева, ГКБ № 52; в филиалах ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова пройдут лекции «Все о беременности», а в ГКБ имени В.В. Вересаева — занятия по грудному вскармливанию. В городской клинической больнице имени М.П. Кончаловского в Зеленограде будущим мамам и папам помогут подготовиться к предстоящим родам.

3 июля в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков имени Г.Е. Сухаревой учитель-дефектолог Александр Гоман проведет лекцию «Поведение как коммуникация» о поведении ребенка, 30 июля медицинский психолог Екатерина Лошинская — лекцию «Подвижные игры на свежем воздухе — нескучная нейрокоррекция. Счастливое лето».

Кроме того, родители смогут привести ребенка на обследование в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу (21 июля) и детскую ГКБ имени З.А. Башляевой (27 июля).

Москвичек старше 45 лет ждут в зеленоградской ГКБ имени М.П. Кончаловского, где на бесплатных занятиях акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, заведующий гинекологическим отделением перинатального центра Михаил Цурцумия расскажет о принципах гормональной терапии и секретах молодости и красоты. Консультации по женскому здоровью можно будет получить 10 и 24 июля в ГКБ № 17.

2 июля в ГКБ № 13 пройдет лекция заведующей отделением медицинской профилактики Светланы Алексеевой о профилактике и лечении хронической обструктивной болезни легких. Слушатели узнают о первых признаках заболевания и мерах их предупреждения. В этот же день в ГКБ № 17 пройдет лекция «Аптечка и путешествие». 5 и 26 июля в ГКБ № 68 имени В.П. Демихова расскажут о профилактике инфаркта и инсульта, 8 июля в ГКБ имени С.П. Боткина пройдет лекция о сахарном диабете.

25 июля в Центре патологии речи и нейрореабилитации проведут интерактивную лекцию «Если ваш близкий болен: разговор с психологом», а в ГКБ № 17 — консультации эндокринолога и хирурга.

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