Сергей Собянин поздравил с юбилеем Александра Панкратова-Черного
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с юбилеем Александра Панкратова-Черного. Народному артисту России 28 июня исполнилось 70 лет.
Поздравительное письмо опубликовано на официальном сайте мэра Москвы. По словам Сергей Собянина, Александр Панкратов-Черный внес большой вклад в развитие русской актерской школы. Актер сыграл яркие роли в фильмах, которые стали классикой российского кинематографа.
— Благодаря таланту и неподражаемому обаянию Вы завоевали признание коллег и любовь многочисленных поклонников, — сообщил Сергей Собянин.
Справка «ВМ»
Александр Панкратов-Черный родился в 1949 году. В 1975-м окончил режиссерский факультет ВГИКа. Актер получил широкую известность за роль в картине Карена Шахназарова «Мы из джаза». Александр Панкратов-Черный сыграл в более чем 100 фильмах.
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