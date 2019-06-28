Столичным родителям расскажут, как обезопасить детей от вреда соцсетей
• 11:02 • 28 июня 2019
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Как научить детей не связываться с мошенниками
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
2 июля в Московском центре качества образования директора школ № 2094 и 518 проведут очередную встречу в рамках проекта «Вечер с директором» — бесплатных интерактивных лекций, посвященных образованию и воспитанию детей.
Темой новой встречи станет ребенок в соцсетях и его техника безопасности. Директора школ Юрий Вержбицкий (№ 2094) и Алла Кузнецова (№ 518) расскажут о том, как научить детей не связываться с мошенниками, какие опасности угрожают детям в Интернете, обсудят вопрос — стоит ли дружить со своими детьми в социальных сетях, сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.
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