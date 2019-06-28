Эксперт оценил, смогут ли братья Миранчуки играть в разных командах

Специалист в области спортивной психологии Вадим Гущин по просьбе argumenti.ru оценил, скажется ли на игре Антона и Алексея Миранчуков тот факт, если футболисты будут выступать за разные команды. В настоящее время оба брата выступают за «Локомотив».

Эксперт отмечает, что братьям-близнецам не обязательно вместе играть, но желательно находиться рядом. Проблемы могут возникнуть, если один из братьев уедет за границу и будет выступать за иностранный клуб.

— Если же предложение будет от московского клуба кому-то одному — не беда. Они все равно жить будут рядом или вместе и психологически будут чувствовать себя вполне комфортно, — пояснил эксперт.

Он также отметил, что наличие двух братьев в одной команде часто создает проблему для тренера — нужно найти место на поле для обоих.

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