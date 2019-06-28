Лифты и эскалаторы установили во Дворце водных видов спорта в «Лужниках»
Продолжается строительство и ввод в эксплуатацию Дворца водных видов спорта в спорткомплексе «Лужники». На данный момент возведен монолитный каркас здания, завершаются отделочные и ведутся пусконаладочные работы, установлены 10 лифтов и четыре эскалатора, происходит сборка конструкций водяных горок, монтируются внутренние инженерные коммуникации. Прокладка внешних инженерных сетей уже завершена, проводится благоустройство территории вокруг бассейна. На объекте трудятся более тысячи человек в одну смену, — рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
Кроме того, закончен монтаж и ведется тестирование главной конструкции дворца — раздвижной кровли, сообщает агентство «Москва».
По проекту Дворец водных видов спорта станет одним из самых больших в России и Восточной Европе: на площади более 50 тысяч квадратных метров расположатся три спортивных бассейна 50 на 25 метров и аквапарк с водными горками и развлекательными бассейнами, термально-оздоровительный комплекс, тренировочные залы, фитнес-центр, боксерский клуб, центр детского спорта. Каждый день водный комплекс смогут посещать до 10 тысяч человек.
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