Медики рассказали, как остановить нарушение пигментации

С возрастом, а также при неправильном уходе и некоторых заболеваниях кожа теряет свой первоначальный цвет. Оказывается, эта проблема вполне решаема. О способах борьбы с потускневшей кожей рассказали врачи.

По их словам, существует ряд продуктов, прекрасно влияющих на восстановление эпидермиса.

Так, фрукт папайя поможет восполнить запас клеток меланина в организме. Чтобы избавиться от пигментации, врачи советуют нанести кусочки папайи на места ее появления.

Еще один незаменимый продукт, способный улучшить цвет кожи, — красная глина. В ней содержится медь, которая способна бороться с витилиго.

Чтобы результат был виден, необходимо смешать столовую ложку имбирного сока с красной глиной. Полученную пасту нужно нанести на кожу.

А сейчас, в летнее время, специалисты настоятельно рекомендуют запастись солнцезащитными кремами и избегать нахождения под прямыми лучами солнца. Благодаря этому изменение цвета кожи вследствие витилиго и любого другого нарушения пигментации будет приостановлено, тон лица станет более ровным.

Кроме полезных продуктов, которые могут воздействовать на здоровье организма снаружи, важно привести в порядок свой организм и внутри.

Самое негативное явление для состояния организма и в том числе кожи — это стресс. Его необходимо снимать с помощью индивидуально подходящих способов. Подойдет любое приносящее удовольствие занятие. А лучше, если оно приводит тело в тонус — как йога или другой вид спорта.

А еще не является секретом то, что нужно следить за своим питанием и обходить вредные продукты стороной. Тогда, по словам исследователей, и кожа будет в порядке, и остальные органы тела «останутся довольными», пишет «МедикФорум».

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