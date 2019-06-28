Психолог: Точилин — творческая личностьи может стать отличным тренером
• 13:25 • 28 июня 2019
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Александр Точилин стал тренером «Сочи» в 2018 году
Фото: Скриншот с видео
Профессор психологии Борис Хигир в комментарии argumenti.ru оценил профессиональные качества тренера «Сочи» Александра Точилина.
По мнению эксперта, Александр Точилин — человек творческий, аналитик. В настоящее время ему не хватает тренерского опыта, но он многое черпает из специальной литературы.
Борис Хигир отметил, что Точилин хорошо умеет объяснять и показал себя как отличный педагог.
— Порядочный, никогда не обманет игроков. Скажет правду прямо в лицо, и если кого-то отчисляет или сажает на скамейку — объяснит, почему, — отметил психолог.
По его словам, Точилин прислушивается к мнению игроков и учитывает его при подготовке к играм.
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