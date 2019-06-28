Николай Ларин: Даже в премьер-лиге за «Чертаново» будут играть только наши воспитанники

Директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин после исторического матча чертановцев с «Шеффилдом», завершившегося со счетом 7:0, дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Вечерней Москвы».

Руководитель московской команды сравнил две товарищеских игры, которые его подопечные провели в межсезонье, — со сборной России (3 июня) и старейшим клубом мира «Шеффилдом» (26 июня). Также он рассказал о задачах команды в новом сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и объяснил, почему самый талантливый игрок академии, 15-летний Сергей Пиняев, не выступал в выставочных матчах за главную команду «Чертаново».

— Николай Юрьевич, что объединяет два знаменательных матча, сыгранных в июне футболистами «Чертаново»?

— Чистая случайность, что у нас получилось в течение месяца провести две игры, которые привлекли внимание болельщиков всей страны. Взаимосвязь может быть только в том, что в обоих случаях мы получили информационный повод громко заявить о себе. Чтобы о тебе не забывали, надо о себе напоминать. Для нас это важные события. Но матч со сборной России с точки зрения внимания СМИ, конечно, был интереснее и значимее. А вообще оба поединка — в копилку нашей команды.

— Какие санкции в клубе ожидают игрока вашей команды Владислава Сарвели за то, что после забитого гола в ворота «Шеффилда» он снял майку, чтобы поздравить с днем рождения свою девушку?

— Никаких. Игра ведь выставочная. После матча я пожурил его: упустил такой шанс после гола сделать своей любимой предложение руки и сердца. Хорошее дело — погуляем всем составом на его свадьбе. Новый сезон Владислав точно проведет в «Чертаново»: в прошлом году он стал лидирующим бомбардиром команды в ФНЛ, забив 12 голов, и наиболее ярким ассистентом этой лучшей в мире лиги — на его счету 14 передач.

Чтобы пробиться в премьер-лигу, надо очень много работать, считает Николай Ларин Фото: Пресс-служба ФК «Чертаново»

— Почему в игре с «Шеффилдом» ваши подопечные не сжалились над гостями и не дали им шанс хотя бы на один гол престижа? Ведь 7:0 — это же форменный разгром…

— Ребята из «Чертаново» хотят забивать мячи, а не пропускать. Дать установку пропускать их специально — это не в правилах нашей академии. Пожелаем «Шеффилду» забивать голы в матчах с другими соперниками.

— В прошлом сезоне команда удивила всю Россию, заняв пятое место в чемпионате ФНЛ, причем в ее составе выступали исключительно воспитанники вашей академии. Какие рубежи вы нацелились взять в новом сезоне, который стартует 7 июля?

— У нашей команды каждый год поступательное движение в профессиональных футбольных лигах страны. Результаты растут год от года. Конечно, в чемпионате ФНЛ нам хотелось бы выступить не хуже, чем в прошлом сезоне. Хотя трое ребят ушли из «Чертаново» в прошлом году, средства, полученные от их перехода, позволили нам завершить сезон. Как получится дальше — не знаю. Очень много сильных команд в лиге, отношение соперников к нам теперь более чем серьезное.

— Выход «Чертаново» в Российскую премьер-лигу — это фантастика?

— Чтобы пробиться в премьер-лигу, надо очень много работать. Мечта такая есть, но эту задачу перед нами никто не ставит. Главная цель «Чертаново» — хорошо играть и радовать болельщиков. В прошлом году мы стали самой результативной командой среди клубов всех профессиональных лиг России. Забили 65 голов. Это отлично.

— Даже если «Чертаново» завоюет путевку в высший дивизион российского футбола, все равно в команде будут играть только воспитанники академии?

— Да, это так. Мы изначально выбрали этот путь. Это уникальная история не только для России. Собираемся придерживаться этой философии независимо от того, на каком уровне выступаем. Даже в премьер-лиге за «Чертаново» будут играть лишь наши воспитанники.

Наше главное стилевое отличие — это быстрый координационный футбол с коротким и средним пасом, отметил Николай Ларин Фото: Пресс-служба ФК «Чертаново»

— Почему самый талантливый игрок академии, 15-летний Сергей Пиняев, не сыграл против сборной России и «Шеффилда»?

— Молодая звезда и так получает много излишнего внимания со стороны СМИ, поэтому пока ему лучше не играть за взрослую команду. Пусть окрепнет физически и морально. Я знаю, что на летние каникулы он уехал на родину.

— После первого тайма с «Шеффилдом» в составе «Чертаново» вышли 10 новых футболистов, но игровой почерк московской команды не изменился…

— Главная команда «Чертаново», выступающая в ФНЛ, и вторая, где играют более юные футболисты, обучаются по одной схеме, игровые требования общие. Стиль игры у команд нашей академии один, поэтому вы и не могли увидеть разницу. Наше главное стилевое отличие — это быстрый координационный футбол с коротким и средним пасом. Тот, в который когда-то играл московский «Спартак», когда этот клуб тренировал Константин Иванович Бесков.

— Вы лично изучали его уроки?

— В прошлом веке я жил на даче у железнодорожной станции Челюскинская. Это рядом с Тарасовкой, где базировался «Спартак». Я садился на велосипед и ехал туда смотреть тренировки, которые проводил Бесков. Не скажу, что мы искусственно прививаем такой футбол молодежи в нашей академии, но именно к нему она тяготеет. Потому что это красиво, приносит удовольствие игрокам и дает результат.

— Сезон в ФНЛ стартует совсем скоро. Как оцениваете готовность команды?

— Осталось 10 дней. 7 июля мы летим в Ростов, встретимся с дебютантом лиги — «Чайкой». Впереди у нас еще два товарищеских матча — с ульяновской «Волгой» и «Спартаком-2». Хорошо ли готовы спортсмены — покажут первые официальные игры сезона.

ДОСЬЕ

Николай Ларин родился 21 ноября 1972 года. Выступал за команду «Чертаново». Работал тренером в спортивном интернате «Чертаново», главным тренером. С 2008 года — директор академии «Чертаново».

СПРАВКА

Три предыдущих сезона ФК «Чертаново» прошли достаточно ярко. В Профессиональной футбольной лиге московский клуб выступал в зоне «Центр», затем перешел в группу «Запад», где стал чемпионом и получил прописку в ФНЛ. В прошлом сезоне чертановцы заняли пятое место в ФНЛ, едва не пробившись в стыковые матчи за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сезон 2019/2020 станет для клуба вторым в первом дивизионе российского футбола.

Читайте также: Глава академии «Чертаново» рассказал о подготовке юных футболистов