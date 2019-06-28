Малый бизнес арендовал у города около 100 тысяч квадратных метров с 2017 года
Московские предприятия малого бизнеса арендовали у города на специальных условиях почти 100 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости, сообщает агентство городских новостей «Москва».
— 740 объектов коммерческой недвижимости общей площадью около 100 тысяч квадратных метров арендованы организациями — победителями специальных московских аукционов для субъектов малого предпринимательства (СМП), которые проводятся с 2017 года. Данные аукционы предполагают начальные ставки — 1 тысяча и 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год. Всего же за прошедший период в торгах приняли участие свыше 4,6 тысячи коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей, — заявил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
При этом, если в 2017 году на аукционах для малого бизнеса реализовано почти 80 лотов, то за первые полгода 2019 года — уже более 430 объектов. Средняя итоговая цена квадратного метра, по предварительным итогам торгов текущего года, составляет 8 тысяч рублей в год, уточнил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.
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