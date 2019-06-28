День молодежи отпраздновали на 70 столичных площадках

На 70 городских площадках 27 июня отметили День молодежи. Здесь провели фестиваль уличных культур, конкурс граффити, квест, ярмарку вакансий и многое другое. И дождливая погода не помешала тысячам москвичей выйти на улицу и отпраздновать этот день.

Впервые программу Дня молодежи составляли горожане. А организовать праздник помогали свыше 150 волонтеров. Наиболее популярными в этот день были встречи на дискуссионных площадках Moscow Talks, концерт рэп-исполнителей, фестиваль спорта и уличных культур и квест «Поколение NEXT», в котором участвовали команды 30 студенческих кампусов Москвы.

Главной площадкой праздника стал парк Горького. Весь день москвичи, помогающие развивать молодежную политику Москвы, получали награды. Более 100 лидерам некоммерческих организаций, студенческих и молодежных объединений и волонтеров вручи призы. Не обошли вниманием и победителей конкурсов, проходивших в День молодежи, — они тоже получили награды.

В парке Горького работали 22 праздничные площадки. Мастеров ораторского искусства собрала площадка нового формата «Дебат-нокаут». Десять участников отстаивали свое мнение на ринге, а победителя выбрали зрители. Кроме того, представители Студенческой лиги Stand Up выступили с отчетным концертом и показали лучшие юмористические номера.

На набережных находилась творческая зона, где молодежь исполнила песни собственного сочинения, организовала авторскую выставку и показала мастерство уличного арта. Здесь же прошел фестиваль Picnic Heroes, где десять студенческих команд приняли участие в кулинарном баттле и угостили гостей парка своими блюдами, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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