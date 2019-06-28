Москвичей приглашают на лекции о планировании семьи с 28 июня по 13 июля

Экскурсии по родильным домам, лекции о родах и грудном вскармливании пройдут в столице с 28 июня по 13 июля. Об этом в пятницу, 28 июня, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
— Столичные врачи приглашают на встречи по вопросам здоровья и планирования семьи. С 28 июня по 13 июля Департамент здравоохранения Москвы проведет бесплатные акции, приуроченные к празднованию Дня семьи, любви и верности, — говорится в сообщении.
Дни открытых дверей пройдут в 29 женских консультациях и гинекологических кабинетах. Будущим мамам расскажут о подготовке к родам и грудном вскармливании. Кроме того, во всех округах города для женщин проведут лекции о здоровом образе жизни, школы материнства, мастер-классы и прочее.
С 8 по 12 июля в пяти больницах и поликлиниках Москвы также можно будет бесплатно пройти анонимное тестирование в кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции и проконсультироваться со специалистами. Полный список медучреждений, которые присоединились к акции, есть на сайте столичного Департамента здравоохранения, передает агентство «Москва».
Читайте также: Медики рассказали, как остановить нарушение пигментации